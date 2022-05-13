Юристи закликають світову спільноту зупинити геноцид проти українського народу

Українські юристи та провідні правничі асоціації звернулися до світової спільноти із закликом зупинити геноцид проти українського народу.

Основні думки, які викладені в зверненні:

Більшість доказів, які вже були задокументовані та підтверджені незалежними спостерігачами, можуть розглядатися як свідчення геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів, скоєних Росією

Критерії, за якими ми робимо ці висновки, прописані в Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид).

Стаття II Конвенції про геноцид включає дії, що здійснюються з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку:

Вбивство членів групи;

Завдання серйозної тілесної або психічної шкоди членам групи;

Умисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення;

Запровадження заходів, спрямованих на запобігання народжуваності всередині групи;

Примусове переведення дітей з групи в іншу групу.

Частина фактів, включають станом на 4 квітня 2022 року наступні (проте є ще багато інших, які ще належить зареєструвати та повідомити):

Умисне вбивство мирних жителів, тортури та масові зґвалтування. Безпрецедентна кампанія, що триває, навмисних обстрілів з боку Росії Відмова Росії у гуманітарній допомозі тим, хто її потребує. Масові депортації цивільного населення України з окупованих територій.

І окрема увага приділяється конкретному наміру російських злочинців вчинити геноцид українців шляхом повного або часткового знищення українців як національної групи. Це підтверджується такими фактами:

заперечення президента РФ права України на існування як суверенної держави; націлювання на мирних жителів; використання невиборчої зброї; використання мобільних крематоріїв та масових поховань для приховування справжньої кількості українських мирних жителів, убитих росіянами; навмисні невиборчі напади на українську культурну спадщину; переслідування українських активістів, журналістів, політиків та інших затятих патріотів за допомогою так званих «списків знищення» і використання найманців та вбивць.

Підтримайте петицію, підписуйтеся, вимагайте те, що боротьба зі злочином геноциду не може бути справою тільки України.

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