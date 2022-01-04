Ювелірна скринька герцогині Сассекської: прикраси, які Меган носила 2021 року

Коли Меган Маркл жила у королівській сім'ї, вона мала доступ до королівської скарбниці. Але, склавши з себе королівські повноваження герцогиня Сассекська, тепер сама купує собі прикраси або їй дарує їх чоловік принц Гаррі. Розглядаємо ювелірні новинки Меган, які з'явилися у її шкатулці 2021 року.

Намисто від The Class

У прикрасі герцогиня Сассекська вийшла на зв'язок під час запису шоу Джеймса Кордена, в якому тоді знімався принц Гаррі. Прикраса ручної роботи вартістю 1295 доларів створена з жовтого золота 585 проби.

Меган Маркл

Камінь, який у ньому використовується, вважається каменем щирості та мудрості і особливо корисний для тих, хто потребує підвищення впевненості у собі та сильнішого зв'язку зі своїм внутрішнім голосом. Airelume — це колекція ювелірних прикрас ручної роботи з глибоко зарядженого, енергетично значимого коштовного каміння. Кожен дорогоцінний камінь підбирається індивідуально і має унікальну земну енергію.

Прикраси Меган Маркл / shop.theclass.com

Браслет від Jennifer Meyer

На інтерв'ю до Опри Вінфрі Меган Маркл приїхала з новим золотим браслетом на зап'ясті.

Меган / Getty Images

Прикраса від Jennifer Meyer вартістю 3 тисячі доларів характеризується на сайті як непідвладний часу тенісний браслет, виготовлений вручну з полірованого 18-каратного жовтого золота, який стане розкішним доповненням вашого повсякденного стилю.

Прикраси Меган / https://jennifermeyer.com/

Намисто від Awe Inspired

Носить Меган не лише дорогі прикраси. Під час запису відеозвернення на підтримку вакцинації, що транслювалася на концерті Global Citizen Vax Live. Меган з'явилася з підвіскою на шиї, яка називалася "Сила жінки" від бренду Awe Inspired, на якому зібрана в кулак рука.

Meghan's poignant message o vaccine equity at #VaxLive concert and her soon to be born baby daughter #DuchessMeghan will have with #PrinceHarry pic.twitter.com/FDvFHuMo1S — Carolyn Durand (@CarolynDurand) May 9, 2021

Бренд був заснований 2017 року Джилл Джонсон, яка тричі перемогла рак та її сином Максом. Бренд випускає кулони-талісмани та інші прикраси. Вартість такого кулону 150 доларів.

Прикраси Меган / https://aweinspired.com/

Зодіакальні підвіски від Logan Hollowell

Прикраси Меган

У свій день народження Меган Маркл з'явилася на відео у нових підвісках. На шиї герцогині були дві підвіски у вигляді зодіакальних сузір'їв від ювелірного бренду Logan Hollowell. Сузір'я Тельця було присвячене її сину Арчі, а сузір'я Близнюків – дочці Лілі. Вартість підвісок не маленька: Телець – 1785 доларів, Близнюки – 1600 доларів. Вони виконані з 14-каратного золота, а самі підвіски інкрустовані діамантами.

Все ще носить весільні сережки

Прикраси Меган / Associated Press

Коли Меган і Гаррі відвідували обсерваторію One World у Нью-Йорку, герцогиня Меган одягла особливі сережки, ті, у яких вона виходила заміж за принца Гаррі 2018 року. А це означає, що деякі ювелірні прикраси залишилися в неї ще з часів королівської ювелірної скриньки.

Каблучка з рожевим сапфіром

Під час запису ролика Spotify Stream On увагу шанувальників привернула нова каблучка Меган із рожевим сапфіром від канадської марки Ecksand. На своїй сторінці в Instagram ювелірний бренд подякував Мегану за такий вибір. Каблучка прикрашена рожевим сапфіром Rose Cut Pink Sapphire у 6 карат. Це прикраса із переробленого жовтого золота з розсипом діамантів 0,20 карат. Екологічну прикрасу герцогиня Сассекська вирішила одягнути для першого публічного виступу з моменту оголошення про свою другу вагітність.

Намисто Elisa

Прикраси Меган

Минулого року Меган написала книжку під назвою The Bench ("Лавка"). На YouTube-каналі Brightly, що належить американському видавництву Random House, що видав книжку Меган, вийшло відео, в якому герцогиня прочитала книжку, написану власноруч. Багато хто звернув увагу на підвіску, в якій герцогиня з'явилася в кадрі. Це золоте намисто Elisa від американського дизайнера Кендрі Скотт вартістю 150 доларів.

Каблучка Zodiac

Меган Маркл на шоу Еллен Дедженерес

На шоу Еллен Дедженерес Меган приїхала з незвичайною каблучкою-печаткою із діамантами від бренду Mateo за 2050 доларів. На ньому була печатка із зображенням Близнюків – знака зодіаку дочки Меган – Лілі. Каблучка Zodiac виготовлена з твердого жовтого золота 14 карат та інкрустована блискучими діамантами. Вибрати можна будь-який знак зодіаку.

Прикраси Меган / https://mateonewyork.com/

Браслет від Mateo

Меган Маркл на саміті

2021 року Меган Маркл взяла участь у саміті DealBook Online у газеті The New York Times. Цього разу на публіці герцогиня з'явилася із золотим браслетом на зап'ясті від бренду Mateo. Прикраса Gold Diamond Eye of Protection Bracelet вартістю 1500 доларів, зроблена із золота 14 карат, діамантів та вручну розписана емаллю досвідченими майстрами. Eye of Protection – це класична та незамінна річ, яка відображає небажану енергію. А Меган, як бачите, дуже чутливо ставиться до різноманітних енергетичних штук.

Прикраси Меган / https://mateonewyork.com/

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