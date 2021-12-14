Ювелірна скринька принцеси Діани: перлинне кольє, яке ніхто не носив після смерті його господині

Принцеса Уельська Діана мала величезну скриньку ювелірних прикрас.

Сьогодні розповідаємо вам про одне перлинне намисто Діани, яке вона отримала як один зі своїх весільних подарунків, коли виходила заміж за принца Чарльза 29 липня 1981 року.

Це перлинне намисто з діамантовою та сапфіровою застібкою вона носила досить часто в ті роки. Спочатку кольє було довшим, але 1983 року принцеса Діана з невідомої причини вирішила його вкоротити. Носила його принцеса переважно у комплекті з різними перлинними сережками і часто з'являлася у ньому на урочистих прийомах.

Принцеса Діана / Getty Images

Після смерті Діани 1997 року це намисто так і залишилося в її скриньці, ніхто його більше не одягав, на відміну від інших прикрас принцеси, які, як відомо, поділили між синами Діани – принцами Вільямом і Гаррі. Тепер прикраси принцеси Уельської носять її невістки – Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська та Меган Маркл, герцогиня Сассекська.

Принцеса Діана / Getty Images

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