Ювілей Чарльза III: цікаві факти з біографії короля Великої Британії

Сьогодні король Чарльз ІІІ святкує своє 75-річчя. Ми згадуємо найзнаковіші моменти його життя.
Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року і був старшою дитиною покійної королеви Єлизавети II та покійного герцога Единбурзького Філіпа.
Він став спадкоємцем престолу у три роки, коли помер його дідусь, король Георг VI, і монархинею стала його мати Єлизавета II.
Чарльз здобув освіту в школі Cheam та Гордонстоуні, а пізніше здобув ступінь з історії в Кембриджському університеті.
Він служив як і ВМФ, і у Королівських ВПС.
1981 року він одружився з леді Діаною Спенсер, а через рік у них народився первісток — син Вільям. Через два роки, 1984-го, народився другий син – принц Гаррі.
Шлюб Чарльза і Діани розпався, і 1996-го пара офіційно оформила розлучення. За рік принцеса Діана трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі.
У квітні 2005 року Чарльз одружився зі своєю давньою партнеркою Каміллою Паркер-Боулз.
Він став королем після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня 2022 року. У віці 73 років він став найстарішою людиною, яка вступила на британський престол, після того, як він був спадкоємцем і принцом Уельським у британській історії найдовше.
Коронація Чарльза та Камілли відбулася 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Чарльз дуже серйозна людина, його дружина Камілла каже, що він трудоголік, який не любить розслаблятися. Але у нього також гарне почуття гумору, він любить гуляти і працювати в саду, обожнює рудих білок, які живуть у маєтку Балморал, дає їм імена і дозволяє заходити до будинку, пише про короля Daily Mail. А ще король досвідчений лижник, пірнальник та аквареліст, він вміє грати на фортепіано, віолончелі та трубі.
Король не обідає, а його улюблений чай — дарджилінг із медом та молоком.
А ще монарх дуже дбає про навколишнє середовище та екологію, любить мистецтво, непогано малює і є покровителем більш ніж 420 організацій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивацтва короля Чарльза III.
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