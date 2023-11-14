Ювілей Чарльза III: цікаві факти з біографії короля Великої Британії

Сьогодні король Чарльз ІІІ святкує своє 75-річчя. Ми згадуємо найзнаковіші моменти його життя.

Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року і був старшою дитиною покійної королеви Єлизавети II та покійного герцога Единбурзького Філіпа.

Британський король Георг VI зі своїм онуком принцом Чарльзом, онукою принцесою Анною та його дружиною королевою Єлизаветою / Фото: Associated Press

Він став спадкоємцем престолу у три роки, коли помер його дідусь, король Георг VI, і монархинею стала його мати Єлизавета II.

Чарльз здобув освіту в школі Cheam та Гордонстоуні, а пізніше здобув ступінь з історії в Кембриджському університеті.

Він служив як і ВМФ, і у Королівських ВПС.

Принц Чарльз та принцеса Анна / Фото: Associated Press

1981 року він одружився з леді Діаною Спенсер, а через рік у них народився первісток — син Вільям. Через два роки, 1984-го, народився другий син – принц Гаррі.

Принц Чарльз та Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принцеса Діана та принц Чарльз із сином Вільямом / Фото: Associated Press

Принцеса Діана та принц Чарльз із синами / Фото: Associated Press

Шлюб Чарльза і Діани розпався, і 1996-го пара офіційно оформила розлучення. За рік принцеса Діана трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі.

У квітні 2005 року Чарльз одружився зі своєю давньою партнеркою Каміллою Паркер-Боулз.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Він став королем після смерті королеви Єлизавети ІІ 8 вересня 2022 року. У віці 73 років він став найстарішою людиною, яка вступила на британський престол, після того, як він був спадкоємцем і принцом Уельським у британській історії найдовше.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II на церемонії інвеститури, 1969 рік / Фото: Getty Images

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза та Камілли відбулася 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Коронація короля Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Чарльз дуже серйозна людина, його дружина Камілла каже, що він трудоголік, який не любить розслаблятися. Але у нього також гарне почуття гумору, він любить гуляти і працювати в саду, обожнює рудих білок, які живуть у маєтку Балморал, дає їм імена і дозволяє заходити до будинку, пише про короля Daily Mail. А ще король досвідчений лижник, пірнальник та аквареліст, він вміє грати на фортепіано, віолончелі та трубі.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король не обідає, а його улюблений чай — дарджилінг із медом та молоком.

А ще монарх дуже дбає про навколишнє середовище та екологію, любить мистецтво, непогано малює і є покровителем більш ніж 420 організацій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивацтва короля Чарльза III.

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