Ювілей королеви: стало відомо, чому Меган і Гаррі не з'являться на балконі поряд із Її Величністю

Ювілей королеви: стало відомо, чому Меган і Гаррі не з'являться на балконі поряд із Її Величністю

Вже офіційно відомо про те, що Меган Маркл та принц Гаррі приїдуть на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні.

Повідомляється, що принц Гаррі та герцогиня Меган не просилися у королеви бути присутніми на балконі Букінгемського палацу. У п'ятницю стало відомо, що разом з Її Величністю на балкон вийдуть лише принци Чарльз та Вільям з дружинами Каміллою та Кетрін, а також, можливо, графиня Софі Весекська та її чоловік принц Едвард.

Меган, Гаррі та королева Єлизавета II з іншими родичами на балконі Букінгемського палацу / Associated Press

Раніше говорилося, що присутність Сассексков на балконі може стати історичною. Адже це, швидше за все, остання поява королеви в оточенні сім'ї на балконі у такий гучний ювілей. Однак, через те, що на балкон точно не можуть запросити сина королеви принца Ендрю через сексскандал, в якому він виявився замішаним, її Величність вирішила, що разом з ним не будуть присутні поруч і Гаррі з Меган. Як пише Mirror, це зроблено для того, щоб ставлення до Ендрю не мало вигляд аж надто зверхнім.

Раніше прессекретарка Сассексів заявила: "Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські раді і пишаються тим, що у червні цього року разом зі своїми дітьми візьмуть участь у святкуванні платинового ювілею королеви".

Меган, Гаррі та королева Єлизавета II з іншими родичами на балконі Букінгемського палацу / Associated Press

Це буде перший раз, коли Гаррі та Меган привезуть свою сім'ю до Великої Британії відтоді, як вони відмовилися від королівських обов'язків 2020 року. Доньці пари малечі Лілі ще доведеться зустрітися зі своїм дідусем принцом Чарльзом, а Арчі востаннє бачив своїх королівських родичів, коли йому було лише кілька тижнів від народження.

У ювілейні вихідні Лілі також відсвяткує свій перший день народження.

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