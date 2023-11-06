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Ювілей короля Чарльза: стало відомо, чи приїдуть на свято Гаррі та Меган

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Ювілей короля Чарльза: стало відомо, чи приїдуть на свято Гаррі та Меган

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

З нагоди святкування 75-річчя короля Чарльза ІІІ у сімейному королівському колі відбудеться урочистий обід.

Король має намір влаштувати святкування в Кларенс-Хаусі 14 листопада з нагоди свого дня народження, на якому буде присутньо безліч близьких родичів і друзів. Але його молодшого сина принца Гаррі на святі не буде.

За словами інсайдерів, герцога Сассекського було запрошено на вечірку, але він відхилив цю пропозицію, очевидно він уникає зустрічі зі своїм батьком.

Король Чарльз та принц Гаррі / © Associated Press
Король Чарльз та принц Гаррі / Фото: Associated Press

На вихідних газета Sunday Times повідомила, що король запросив Гаррі до Балморала у вересні, щоб провести з ним річницю смерті королеви Єлизавети, але натомість герцог відзначив цю подію у Віндзорі, — пише express.

Сімейний розбрат почався після того, як Гаррі та Меган оголосили, що залишають королівську родину 2020 року, а посилився 2023-го після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі. Короля та його дружину королеву Каміллу образили слова Гаррі, адже він назвав Каміллу "лиходійкою" і звинуватив її в тому, що це вона "зливала" всю інформацію про них з Меган у пресу. Від того часу зв'язок Чарльза та Гаррі залишається досить поганим.

Принц Гаррі та король Чарльз III / © Getty Images
Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, де проведуть різдво Меган та принц Гаррі.

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Дата публікації
Перегляди
505
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