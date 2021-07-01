Ювілей принцеси Уельської: 8 фактів про життя Діани

Сьогодні принцесі Діані виповнилося б 60 років.

Саме сьогодні в саду Кенсінгтонського палацу буде відкрита статуя принцеси Уельської. На відкритті будуть присутні сини Діани — принци Вільям і Гаррі. Сьогодні ми згадуємо найвідоміші і цікаві факти з біографії Діани.

Принцеса Діана / Associated Press

1.Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Сандрінгемі, в Норфолку в родині графа Джона Спенсера і Френсіс Рут Рош. У неї є двоє сестер — Джейн і Сара, а також брат Чарльз. Діана провела дитинство в Сандрінгемі, там же отримала початкову домашню освіту. Вчителькою майбутньої принцеси стала гувернантка Гертруда Аллен, яка навчала і її мати. Пізніше Діана навчалася в приватній школі близько Кінгс-Лін, потім у підготовчій школі Рідлсуорт-Голл.

2. Діані було 8 років, коли її батьки розлучилися. Дівчинка разом з сестрами і братом залишилася жити з батьком. Незабаром батько одружився вдруге на Рейн Маккоркодейл. Але стосунки з мачухою у Діани не склалися. Дівчинка сильно переживала розлучення батьків і це не могло не відбитися на її психоемоційному стані.

Принцеса Діана / Associated Press

3. У 12 років леді Діана вступила до привілейованої школи для дівчат в Вест-Гілл, в Севеноуксі, але вчилася погано і так і не закінчила школу. У цьому віці майбутня принцеса захопилася танцями. Також нетривалий час Діана навчалася в школі в швейцарському місті Ружмон 1977 року. Однак жити далеко від дому виявилася не готова і повернулася назад до Лондона.

4. Зі своїм майбутнім чоловіком принцом Уельським Чарльзом Діана Спенсер познайомилася в 16 років. Це сталося в Елтропі, коли спадкоємець приїжджав туди на полювання. У той час принц зустрічався зі старшою сестрою Діани леді Сарою це було 1977 року. А вже через три роки у 1980-му Чарльз захопився Діаною, він запросив її провести вікенд в замку Балморал, а після покататися на королівській яхті Britannia. І Діана погодилася.

Принцеса Діана і королева Єлизавета II / Associated Press

5. Королівська родина тепло прийняла Діану. 6 лютого 1981 Чарльз освідчився, про заручини офіційно оголосили 24 лютого. З численних каблучок, зокрема і сімейних реліквій, Діана в ролі заручальної вибрала каблучку з 18-каратного білого золота, прикрашену овальним цейлонським сапфіром 12 карат, обрамленим чотирнадцятьма діамантами, яка була схожа на заручальну каблучку її матері. Було очевидно, що юна 19-річна Діана сильно сумує за матір'ю. Однак, ця каблучка жодним чином не допомогла їй знайти щастя.

6. На момент заручин Діана працювала вихователькою в дитячому садку. Незабаром роботу вона залишила і переїхала жити до Кларенс-хаусу, а потім до Букінгемського палацу, де жила до весілля. Діана стала першою королівської нареченою, у якої була оплачувана робота до заміжжя. Зараз цим фактом вже нікого не здивуєш.

Принцеса Діана і принц Чарльз в день заручин / Getty Images

7. Чарльз і Діана одружилися 29 липня 1981 року в соборі святого Павла. Цей собор вибрали тому, сто він може вмістити більше гостей, ніж Вестмінстерське абатство, де традиційно відбувається королівські весілля. Цю казкову церемонію подивилися 750 мільйонів телеглядачів. Але казка не принесла щастя ані Діані, ані Чарльзу.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Associated Press

Вже під час першої вагітності принцом Вільямом принцеса Уельська вже почувалася нещасною і влаштовувала скандали чоловікові. На 12 тижні вагітності навіть показово кинулася зі сходів, щоб привернути увагу Чарльза. На щастя, дитина не постраждала. Старший син пари Вільям народився 21 червня 1982 року в приватному крилі лікарні Святої Марії в Лондоні, а 15 вересня 1984 року там же на світ з'явився і його брат Гаррі. Принцеса розповідала, що вона і Чарльз були особливо близькими під час вагітності принцом Гаррі.

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Associated Press

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8. Шлюб Чарльза і Діани протримався 15 років і закінчився розлученням 28 серпня 1996 року. Принцеса Діана, що зуміла стати королевою людських сердець за цей час, отримала одноразово 17 млн фунтів стерлінгів, і ще по 400 тисяч щорічно. Подружжя підписало угоду про конфіденційність, яке забороняла їм обговорювати деталі розлучення або їхнього подружнього життя. Через рік і три дні принцеса Діана загинула в автомобільній аварії в Парижі. Згідно з даними опитування, проведеного BBC 2002 року, принцеса Уельська посідала третє місце в списку ста найвидатніших британців в історії. Сьогодні про неї пам'ятають не менше, ніж раніше.

Принцеса Діана / Associated Press

Принцеса Діана приймає подарунки від шанувальників в свій останній день народження 1 липня 1997 року / Getty Images

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Принцеса Уельська Діана (11 фото)

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