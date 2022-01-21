Ювілейні медалі королеви: Гаррі, Меган та Ендрю також отримають нагороди з рук Єлизавети II

Ювілейні медалі королеви: Гаррі, Меган та Ендрю також отримають нагороди з рук Єлизавети II

6 лютого 2022 року королева Єлизавета II відсвяткує 70-річчя сходження на трон.

З цієї нагоди монархиня вручить пам'ятні медалі членам сім'ї. Зокрема медалі отримають і ті члени королівської сім'ї, які вже не виконують своїх королівських обов'язків, а саме йдеться про принца Гаррі, його дружину Меган та середнього сина королеви – принца Ендрю.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Пам'ятними медалями нагороджуються військовослужбовці, поліція, пожежна служба, служби екстреної допомоги та в'язниць, а також члени королівського двору та сім'ї монархині. Кого саме нагороджувати вирішує королева Єлизавета II, бо фінансуються ці медалі із її приватного бюджету.

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Як пише People, палац поки що не називає конкретних імен і повний список ще не затверджений королевою Єлизаветою II.

Королівське джерело повідомляє: "Як і у випадку з попередніми ювілеями Єлизавети II, цілком ймовірно, що у платиновий ювілей медалі отримають ширше коло членів королівської сім'ї". Мається на увазі не лише Гаррі, Меган та Ендрю, а й принцеси Беатріс та Євгенія, Зара Тіндалл із чоловіком Майком та інші родичі.

Британська королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Getty Images

Платиновий ювілей монархині широко висвітлюватиметься у ЗМІ та святкуватиметься у Великій Британії від 2 по 5 червня 2022 року.

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