Ювілейні медалі королеви: Гаррі, Меган та Ендрю також отримають нагороди з рук Єлизавети II

6 лютого 2022 року королева Єлизавета II відсвяткує 70-річчя сходження на трон.
З цієї нагоди монархиня вручить пам'ятні медалі членам сім'ї. Зокрема медалі отримають і ті члени королівської сім'ї, які вже не виконують своїх королівських обов'язків, а саме йдеться про принца Гаррі, його дружину Меган та середнього сина королеви – принца Ендрю.
Пам'ятними медалями нагороджуються військовослужбовці, поліція, пожежна служба, служби екстреної допомоги та в'язниць, а також члени королівського двору та сім'ї монархині. Кого саме нагороджувати вирішує королева Єлизавета II, бо фінансуються ці медалі із її приватного бюджету.
Як пише People, палац поки що не називає конкретних імен і повний список ще не затверджений королевою Єлизаветою II.
Королівське джерело повідомляє: "Як і у випадку з попередніми ювілеями Єлизавети II, цілком ймовірно, що у платиновий ювілей медалі отримають ширше коло членів королівської сім'ї". Мається на увазі не лише Гаррі, Меган та Ендрю, а й принцеси Беатріс та Євгенія, Зара Тіндалл із чоловіком Майком та інші родичі.
Платиновий ювілей монархині широко висвітлюватиметься у ЗМІ та святкуватиметься у Великій Британії від 2 по 5 червня 2022 року.
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