З акцентом на білому комірі: новий вишуканий образ Олени Зеленської

Перша леді України під час робочого візиту до США продемонструвала черговий красивий лук.

Олена Зеленська у межах робочого візиту свого чоловіка Володимира Зеленського до США зустрілася з жінками-лідерками Power women. Під час заходу вона поділилася власним досвідом у ролі першої леді та розповіла про напрямки своєї діяльності: рівні права жінок і чоловіків, розбудова безбар’єрної України, реформа харчування у школах та культурна дипломатія.

Олена Зеленська на зустрічі з жінками-лідерками Power women / Instagram Олени Зеленської

Крім того, вони обговорили можливі шляхи розвитку гуманітарного форуму. Учасниці домовилися обмінятися думками про розвиток формату та наповнення саміту.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Світлини із зустрічі Олена виклала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

На зустрічі пані Зеленська постала у стриманому, але дуже елегантному образі. На ній був чорний костюм від українського бренду SIX, який пошили спеціально для неї. Вбрання складалося з приталеного строгого жакету без коміра та спідниці міді. Талію вона підкреслила чорним ремінцем.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Головним акцентом в аутфіті дружини президента був білий комір від блузки, який ефектно розбавив її лук total black.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Також читайте Яка красива: Олена Зеленська у кремовому ансамблі і на шпильках зустрілася з журналістами

Образ Олена доповнила акуратною зачіскою з боковим проділом та легкими локонами. В макіяжі акцент був зроблений на очах. У вухах у неї були лаконічні сережки-пусети. Перша леді мала красивий вишуканий вигляд.

А для відкриття "Українського дому" у Вашингтоні перша леді обрала біле вбрання, яке складалося із блузки з V-подібним вирізом та спідниці довжини міді.

Олена Зеленська / Сайт президента України

Читайте також: У блакитному костюмі і нюдових човниках: Олена Зеленська з чоловіком прилетіла до США

Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання