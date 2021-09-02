З акцентом на білому комірі: новий вишуканий образ Олени Зеленської

Перша леді України під час робочого візиту до США продемонструвала черговий красивий лук.
Олена Зеленська у межах робочого візиту свого чоловіка Володимира Зеленського до США зустрілася з жінками-лідерками Power women. Під час заходу вона поділилася власним досвідом у ролі першої леді та розповіла про напрямки своєї діяльності: рівні права жінок і чоловіків, розбудова безбар’єрної України, реформа харчування у школах та культурна дипломатія.
Крім того, вони обговорили можливі шляхи розвитку гуманітарного форуму. Учасниці домовилися обмінятися думками про розвиток формату та наповнення саміту.
Світлини із зустрічі Олена виклала на своїй сторінці в Instagram.
На зустрічі пані Зеленська постала у стриманому, але дуже елегантному образі. На ній був чорний костюм від українського бренду SIX, який пошили спеціально для неї. Вбрання складалося з приталеного строгого жакету без коміра та спідниці міді. Талію вона підкреслила чорним ремінцем.
Головним акцентом в аутфіті дружини президента був білий комір від блузки, який ефектно розбавив її лук total black.
Образ Олена доповнила акуратною зачіскою з боковим проділом та легкими локонами. В макіяжі акцент був зроблений на очах. У вухах у неї були лаконічні сережки-пусети. Перша леді мала красивий вишуканий вигляд.
А для відкриття "Українського дому" у Вашингтоні перша леді обрала біле вбрання, яке складалося із блузки з V-подібним вирізом та спідниці довжини міді.
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