З акцентом на декольте: королева Летиція в розкішному образі з'явилася на відкритті музею

Король Філіп VI та королева Летиція напередодні відпустки відкрили новий музей "Галерея королівських колекцій" у Мадриді.

50-річна королева Летиція цього вечора мала чудовий вигляд в чорно-білій сукні міді з квітковим принтом від Carolina Herrera вартістю 1900 доларів, яка відверто підкреслювала її декольте. Сукня у стилі 60-х вирізнялася шовковим чорним поясом з елегантним бантом на талії та пишним подолом.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

До вбрання королева підібрала туфлі-слінгбеки чорного кольору від Carolina Herrera та чорний маленький клатч від Varela official. Незважаючи на спекотну погоду в Мадриді, її Величність не стала зав'язувати волосся в хвіст або робити зачіску, а просто розпустила його, красиво уклавши, доповнивши образ сережками-кільцями і макіяжем у темних тонах, що підкреслює її очі і трохи губи.

Король Філіп VI був у темно-сірому костюмі в тонку смужку, доповнивши свій образ білою сорочкою і краваткою в принт.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Галерея Королівських колекцій тепер є одним із найбільших музеїв Європи і була спроектована архітекторами Еміліо Туньйоном та Луїсом Морено Мансілья. У ній будуть представлені сотні витворів мистецтва та артефактів середньовіччя, що належать іспанській короні.

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