З акцентом на декольте: королева Летиція в розкішному образі з'явилася на відкритті музею

Вперше бачимо, що королева Летиція так відверто акцентує увагу на своєму декольте.
Король Філіп VI та королева Летиція напередодні відпустки відкрили новий музей "Галерея королівських колекцій" у Мадриді.
50-річна королева Летиція цього вечора мала чудовий вигляд в чорно-білій сукні міді з квітковим принтом від Carolina Herrera вартістю 1900 доларів, яка відверто підкреслювала її декольте. Сукня у стилі 60-х вирізнялася шовковим чорним поясом з елегантним бантом на талії та пишним подолом.
До вбрання королева підібрала туфлі-слінгбеки чорного кольору від Carolina Herrera та чорний маленький клатч від Varela official. Незважаючи на спекотну погоду в Мадриді, її Величність не стала зав'язувати волосся в хвіст або робити зачіску, а просто розпустила його, красиво уклавши, доповнивши образ сережками-кільцями і макіяжем у темних тонах, що підкреслює її очі і трохи губи.
Король Філіп VI був у темно-сірому костюмі в тонку смужку, доповнивши свій образ білою сорочкою і краваткою в принт.
Галерея Королівських колекцій тепер є одним із найбільших музеїв Європи і була спроектована архітекторами Еміліо Туньйоном та Луїсом Морено Мансілья. У ній будуть представлені сотні витворів мистецтва та артефактів середньовіччя, що належать іспанській короні.
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