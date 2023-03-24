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З акцентом на сексуальному декольте: реперка вийшла на прогулянку у бюстгальтері з іграшками Hello Kitty

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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574
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1 хв
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З акцентом на сексуальному декольте: реперка вийшла на прогулянку у бюстгальтері з іграшками Hello Kitty

Saweetie / Фото: Getty Images

29-річна Saweetie гламурним ліфом підкреслила пишний бюст.

Американська репвиконавиця Saweetie потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Артистка обрала для свого виходу пікантний образ.

На ній був гламурний срібний бюстгальтер із золотими ланцюжками і іграшками - персонажем японської попкультури Hello Kitty, який чудово підкреслював її сексуальне декольте.

Saweetie / © Getty Images
Saweetie / Фото: Getty Images

Аутфіт реперка доповнила курткою із деніму і екстравагантними джинсами із об'ємним кльошем внизу. Взута вона була у перламутрові босоніжки на високій платформі. У руці вона несла червоний стьобаний рюкзак.

Saweetie накрутила волосся, зробивши два хвостики вгорі, насичений макіяж із накладними віями, прикрасила вуха масивними сережками-кільцями, а шию - широким золотим ланцюгом і підвісками на тонких ланцюжках.

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