З батьком-королем не зустрінеться: принц Гаррі відвідав церемонію у Лондоні

Принц Гаррі прибув до Великої Британії на церемонію Wellchild Awards.
30 вересня під час церемонії вручення премії WellChild у Лондоні принца Гаррі зазнімкували під час розмови з хворими дітьми та їхніми батьками. На заході вшановують досягнення та стійкість тяжкохворих дітей та їхнії сімей.
Гаррі перебував в готелі в центрі Лондона, лише за дві милі від Букінгемського палацу, і менш ніж за годину їзди від Віндзора, де живе принц Вільям зі своєю родиною.
Дружина принца Меган Маркл залишилася у Каліфорнії з дітьми. Раніше були дискусії на тему, чи побачиться Гаррі зі своїм батьком королем Чарльзом, але, мабуть, ні, оскільки монарх все ще перебуває у Шотландії, де проводить свою літню відпустку у замку Балморал.
До Великої Британії принц Гаррі приїхав після низки заходів у Нью-Йорку. Там він відвідав вечерю високого рівня на тему "Насильство щодо дітей та його вплив на психічне здоров'я", організовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Нью-Йорку, де побачився з королевою Бельгії Матильдою.
Нагадаємо, минулого разу принц Гаррі відвідував Британію на початку вересня, коли несподівано приїхав на похорон лорда Роберта Феллоуза (чоловіка своєї тітки Джейн) і зупинився у брата своєї матері, графа Спенсера в маєтку Елторп.
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