З благодійною місією: Алісcа Мілано, донька Боба Марлі та інші знаменитості приміряли синьо-жовті футболки

Зірки закликали фоловерів купувати синьо-жовті футболки, кошти від продажу яких підуть на допомогу українцям.

Зірка серіалу "Усі жінки - відьми" Аліcса Мілано приміряла футболку у кольорах українського прапору від британського бренду Agolde, який займається виробництвом одягу із деніму.

Відео акторка опублікувала в Instagram. У підписі вона зазначила, що всі отримані кошти від продажу футболок передадуть до міжнародного благодійного фонду "Спадщина війни" на підтримку українців, які постраждали від війни, яку розв'яла Росія проти України.

Синьо-жовті футболки від Agolde приміряли й інші знаменитості:

Донька Боба Марлі - ямайська співачка Седелла Марлі.

Американська дизайнерка Рейчел Рой.

Рейчел Рой

Американська зірка YouTube Камден Скотт.

Камден Скотт

Американська громадська діячка Ньякіо Гріко.

Американська фешн-блогерка Лорен Скраггс Кеннеді.

Лорен Скраггс Кеннеді

Американська акторка Бейлі Макколл.

Американська модель Baskin Champion, яку у 2018 році помітили у компанії Джастіна Бібера. Сестра Баскін - Еббі зустрічалася із Патріком Шварценеггером.

Нагадаємо, Мілано не впереше висловлює свою підтримку українцям. Раніше вона зробила у соцмережі кілька публікацій, щоб показати всі звірства, які коять російські військові у нашій країні.

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