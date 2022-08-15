З благодійною місією: пес Патрон віддав свою улюблену іграшку-оберіг на аукціон

Пес Патрон опублікував в Instagram відео, у якому повідомив, що віддає на благодійний онлайн-аукціон у Канаді свою улюблену іграшку – гумову качку-оберіг, яку він неодноразово показував у своєму фотоблогу.

"Простіть, що посеред ночі. Але в Канаді відбудеться важливий аукціон. Настільки важливий, що я віддав, як лот свою 11 качечку… Якщо не спинити нечисть - качечка може постраждати у моєму домі. А так в Канаді допоможе зібрати, надіюсь, кругленьку суму. Кругленьку, як її голівонька з тим милим клювом", - написав Патрон.

Нагадаємо, нещодавно собака-сапер Патрон зустрівся із Надею Дорофєєвою і показав знімки у її обіймах.

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