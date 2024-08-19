З брошкою, як у Леді Гаги: Джилл Байден засвітила особливу прикрасу у Білому Домі

Це прикраса, яка приховуэ у собі багато символів.

Перша леді Америки – 73-річна Джилл Байден – з'явилася якось зі своєю дочкою Ешлі на заході у Білому домі. Вони відвідали святкування Pride Month.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ешлі була в яскравій райдужній сукні розшиті лелытками, а ось її мама — перша леді — у світлому стильному штанному костюмі-трійці.

Однак головну увагу у луку привернула брошка Джилл Байден, адже цю прикрасу всі вже бачили 2021 року. Брошка називається Dove (голуб) і створив її французький бренд Schiaparelli. Вона виконана у золотому кольорі, досить об'ємна.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вперше цю незвичайну прикрасу одягла на публіку Леді Гага — 2021 року співачка виконувала гімн Америки на інавгурації Джо Байдена. На Газі була така ж брошка у вигляді голуба з оливковою гілкою в дзьобі.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: Getty Images

Виріб бренд запустив у продаж влітку 2021 року. Аксесуар представлений у чотирьох різних розмірах та варіантах оброблення, його ціна залежить від розміру. Виконана брошка з олова та покрита позолотою.

Птахи вже давно є символом Дому Schiaparelli. Історія голуба та Скіапареллі починається з картини Пабло Пікассо "Птахи в клітці". Образи птахів продовжились в дизайні Ельзи Скіапареллі у вигляді феніксів та ластівок, що несуть у собі значення свободи, відродження та миру.

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