З букетом гербер в руках: принц Вільям відвідав меморіал у Лондоні

Принц Вільям / © Associated Press

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Принц приєднався до тих, хто вижив після атак і членів сімей жертв на службі, віддавши шану жертвам вибухів, в результаті яких 20 років тому загинуло 52 людини і близько 800 отримали поранення.

Під час скоординованої атаки, яка отримала назву «7/7», чотири терористи-смертники вибухнули в транспортній мережі міста в ранковий час пік 7 липня 2005 року, внаслідок чого загинуло 52 особи та близько 800 отримали поранення. Це був найбільший смертоносний теракт на території Великої Британії.

Принц Вільям / © Associated Press

Через двадцять років принц Вільям приєднався до зворушливої події в Меморіальному саду 7 липня в Гайд-парку. Він поспілкувався з тими, хто вижив, і висловив співчуття сім’ям, які зазнали нищівної втрати після жахливих атак. На панахиді були зачитані імена всіх загиблих та дотримано хвилини мовчання.

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Принц Вільям поклав букет яскравих гербер до меморіалу.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Нагадаємо, раніше того ж дня батько Вільяма, король Чарльз, очолив церемонію поминання у Великій Британії.

Принц Вільям / © Associated Press