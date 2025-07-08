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З букетом гербер в руках: принц Вільям відвідав меморіал у Лондоні
Принц Уельський Вільям відвідав поминальну службу з нагоди 20-ї річниці терактів у Меморіальному саду в Гайд-парку в Лондоні.
Принц приєднався до тих, хто вижив після атак і членів сімей жертв на службі, віддавши шану жертвам вибухів, в результаті яких 20 років тому загинуло 52 людини і близько 800 отримали поранення.
Під час скоординованої атаки, яка отримала назву «7/7», чотири терористи-смертники вибухнули в транспортній мережі міста в ранковий час пік 7 липня 2005 року, внаслідок чого загинуло 52 особи та близько 800 отримали поранення. Це був найбільший смертоносний теракт на території Великої Британії.
Через двадцять років принц Вільям приєднався до зворушливої події в Меморіальному саду 7 липня в Гайд-парку. Він поспілкувався з тими, хто вижив, і висловив співчуття сім’ям, які зазнали нищівної втрати після жахливих атак. На панахиді були зачитані імена всіх загиблих та дотримано хвилини мовчання.
Принц Вільям поклав букет яскравих гербер до меморіалу.
Нагадаємо, раніше того ж дня батько Вільяма, король Чарльз, очолив церемонію поминання у Великій Британії.