З червоним манікюром і в сукні з V-подібним декольте: перша леді Німеччини з Макронами сходила до музею

Днями президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер приймали у себе в гостях президентське подружжя Франції – Еммануеля і Бріжит Макронів, які приїжджали до Німеччини з офіційним візитом.

Разом вони відвідали меморіальний музей Голокосту в Берліні.

Ельке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Перша леді Німеччини була одягнена у чорну сукню до колін і з V-подібним декольте. У вухах у неї були золоті круглі сережки, а на шиї – перлинне намистом. Червоний манікюр завершив лук Бюденбендер.

Ельке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Бріжит була одягнена у чорний костюм із жакетом із великими золотими ґудзиками і мініспідницею.

Нагадаємо, Ельке Бюденбендер у смарагдовому костюмі зі штанями-палацо побувала на екскурсії в оперному театрі.

Читайте також: