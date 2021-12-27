З червоним манікюром та у блузці з плісованими манжетами: Олена Зеленська опублікувала нову світлину

З червоним манікюром та у блузці з плісованими манжетами: Олена Зеленська опублікувала нову світлину

Перша леді України розпочинає серію дописів із підсумками 2021 року.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram нову світлину і зазначила, що у наступних дописах напише про свої підсумки 2021 року, зокрема про успіхи її проєктів.

Перша леді постала у ніжно-блакитній блузці з плісованими манжетами та чорних штанях.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Аутфіт вона доповнила елегантною зачіскою з боковим проділом, ніжним макіяжем і лаконічними сережками. Червоний манікюр завершив її лук.

"Наприкінці кожного року в соцмережах і ЗМІ підбивають підсумки в різних сферах – політиці, економіці тощо. І так само – вголос чи про себе – робить кожен з нас, особливо в нинішні напружені пандемічні часи. Адже якщо почати аналізувати, обов’язково виявиться, що попри велику кількість хвилювань і низку обмежень, все ж вдалося багато що зробити.



Підсумки – наша можливість подякувати всім тим, хто допомагав, підтримував, був поряд. Вони дають змогу зробити висновки й надихатимуть у новому році, стаючи відправною точкою для нових починань.

У наступних дописах під хештегом #МоїПідсумки2021 розкажу про головні результати року у моїх проєктах як першої леді – про безбар’єрність, реформу шкільного харчування, "Партнерство Біарриц" заради рівності, про культурну дипломатію й просування українського за кордоном", - написала пані Зеленська.

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