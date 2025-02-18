З червоним серцем на шиї: Меган Маркл з'явилася на публіці з новою підвіскою

Меган Маркл поділилася новим відео у своєму блогу в Instagram, а ми звернули увагу на її нову підвіску на шиї.
У ролику, в якому герцогиня Сассекська представила свій новий бренд, вона з'явилася в білій сорочці, а на шиї у Мег був золотий ланцюжок із червоним серцем від бренду The Gold Album. Вартість такої прикраси складає 3200 доларів, а виготовлено її у співпраці з послом CHLA Heart Келлі Маккі Зайфен (подругою Меган).
15% від продажу будуть направлені на підтримку місії CHLA з надання допомоги маленьким серцям — лікування дітей та створення сімейно-орієнтованого, дружнього до дітей середовища.
Організація CHLA надає виняткову педіатричну допомогу дітям з усіх 50 штатів та більш ніж 75 країн і є домом для найефективнішої дитячої кардіологічної програми на заході Сполучених Штатів.
Раніше, нагадаємо, Меган вже підтримувала свою подругу та її інші ініціативи, про які ми розповідали раніше.
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