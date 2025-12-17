- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 1 хв
З червоною помадою на губах: принцеса Анна з чоловіком відвідала різдвяний обід короля
Принцеса Анна та її чоловік сір Тімоті Лоренс відвідали святковий обід у Букінгемському палаці.
Його щорічно організовує королівське подружжя — король Чарльз та його дружина королева Камілла. Цього року його велика родина зібралася вся разом напередодні Різдва, адже саме свято король відзначає вже у дуже вузькому колі в маєтку Сандрінгем, у Норфолку.
Королівська принцеса Анна була серед запрошених гостей. Її з чоловіком Тімоті Лоренсом зскочили фотографи в автомобілі, коли сім’я під’їжджала до палацу в Лондоні. Образ принцеси, на жаль, роздивитися не вдалося, але було видно, що Анна нафарбувала губи червоною помадою і зробила свою улюблену зачіску. Також у неї у вухах були гарні перлинні сережки-висячки.
На святковий обід також приїжджали принц та принцеса Уельські з дітьми. А також сестри Йоркські — Беатріс та Євгенія — разом зі своїми чоловіками.