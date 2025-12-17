З червоною помадою на губах: принцеса Анна з чоловіком відвідала різдвяний обід короля

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images

Реклама

Його щорічно організовує королівське подружжя — король Чарльз та його дружина королева Камілла. Цього року його велика родина зібралася вся разом напередодні Різдва, адже саме свято король відзначає вже у дуже вузькому колі в маєтку Сандрінгем, у Норфолку.

Королівська принцеса Анна була серед запрошених гостей. Її з чоловіком Тімоті Лоренсом зскочили фотографи в автомобілі, коли сім’я під’їжджала до палацу в Лондоні. Образ принцеси, на жаль, роздивитися не вдалося, але було видно, що Анна нафарбувала губи червоною помадою і зробила свою улюблену зачіску. Також у неї у вухах були гарні перлинні сережки-висячки.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images

На святковий обід також приїжджали принц та принцеса Уельські з дітьми. А також сестри Йоркські — Беатріс та Євгенія — разом зі своїми чоловіками.

Реклама