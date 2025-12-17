ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

З червоною помадою на губах: принцеса Анна з чоловіком відвідала різдвяний обід короля

Принцеса Анна та її чоловік сір Тімоті Лоренс відвідали святковий обід у Букінгемському палаці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна і Тімоті Лоренс

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images

Його щорічно організовує королівське подружжя — король Чарльз та його дружина королева Камілла. Цього року його велика родина зібралася вся разом напередодні Різдва, адже саме свято король відзначає вже у дуже вузькому колі в маєтку Сандрінгем, у Норфолку.

Королівська принцеса Анна була серед запрошених гостей. Її з чоловіком Тімоті Лоренсом зскочили фотографи в автомобілі, коли сім’я під’їжджала до палацу в Лондоні. Образ принцеси, на жаль, роздивитися не вдалося, але було видно, що Анна нафарбувала губи червоною помадою і зробила свою улюблену зачіску. Також у неї у вухах були гарні перлинні сережки-висячки.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images

На святковий обід також приїжджали принц та принцеса Уельські з дітьми. А також сестри Йоркські — Беатріс та Євгенія — разом зі своїми чоловіками.

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie