З червоною помадою і в сорочці з принтом: Гілларі Клінтон виступила на саміті у Сан-Франциско

77-річна колишня перша леді Америки та ексдержсекретарка США у стриманому луку з'явилася на заході у Каліфорнії.

Гілларі Клінтон взяла участь у саміті здорового глузду щодо дітей та сімей 2025, який відбувся Сан-Франциско.

Колишня перша леді з'явилася там у чорній сорочці у білу смужку і зірочки, яку вона скомбінувала з чорними штанями зі стрілками і чорними шкіряними ботильйонами на зручних підборах.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Гілларі доповнила акуратним укладанням і макіяжем із червоною помадою та чорними стрілками. Вуха вона прикрасила срібними сережками, шию – ланцюжком, а руки – срібними браслетами.

Нагадаємо, папараці заскочили Гілларі Клінтон на вулицях Нью-Йорка. Вона була одягнена у пальто, штанний костюм та окуляри.

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