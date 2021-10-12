З червоною помадою і в сукню з пікантним декольте: ефектний образ онучки Байдена

27-річна внучка Байденів продемонструвала красивий вечірній лук.
Вчора, 11 жовтня, президент Джо Байден з дружиною Джилл Байден і онукою Наомі повернулися до Вашингтона. Вони провели вікенд у їхньому маєтку в Вілмінгтоні, штат Делавер. Фотографи зазнімкували, як вони йшли південною галявиною Білого дому.
Наомі мала ефектний вигляд. На ній була чорна сукня довжини міді з пікантним декольте. Вбрання дівчина скомбінувала з білими туфлями на шпильці.
Волосся вона зібрала в низький хвіст і зробила яскравий макіяж з акцентом на червоній помаді. Вуха Наомі прикрасила золотими сережками-кільцями, а руку — золотим браслетом. Як аксесуар вона використала чорну сумочку-клатч з плетінням.
Джилл обрала свою улюблену сукню міді з лимонним принтом від Oscar de la Renta вартістю 2890 доларів і жовті туфлі. Талію вона підкреслила таким самим поясом.
Президент одягнув синій костюм, білу сорочку, блакитну краватка в смужку і чорні туфлі.
Нагадаємо, у вересні Наомі у соцмережі оголосила про заручини зі своїм коханим — Пітером Нілом. На знімку вона також похизувалася обручкою з великим діамантом.
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