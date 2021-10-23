З чоловіком і дочками-красунями: іспанська королева Летиція відвідала церемонію

У п'ятницю, 22 жовтня, в Іспанії відбулася 29-та церемонія вручення нагороди принцеси Астурійської. Захід минув у театрі Кампоамор у місті Ов'єдо.

Премія носить ім'я нинішньої принцеси Іспанії Леонор і вручається у восьми категоріях: за досягнення в мистецтві, суспільних науках, соціальних науках, гуманітарній діяльності, міжнародному співробітництві, спорті, наукових і технічних дослідженнях, "Згоді".

Іспанська королівська родина / Associated Press

На церемонії нагородження були присутні король Філіп, королева Летиція, спадкова принцеса Леонор, інфанта Софія та колишня королева Софія. Для важливого заходу всі члени королівської сім'ї одягли красиві вечірні образи. Наприклад, королева Летиція була в чорній сукні від The 2nd Skin Co з пишною спідницею, яку прикрашало два банти. Образ доповнили тонкий пояс, чорні туфлі-човники і насичений макіяж. З аксесуарів для важливої події королева вибрала масивні браслети і сережки.

Іспанська королівська родина / Getty Images

Принцеса Леонор одягла міні-сукню c принтом і рюшами на поділі, які поєднала з бежевими слінгбеками. Волосся 15-річної принцеси було зібране у хвіст.

Іспанська королівська родина / Getty Images

Її сестра, 14-річна інфанта Софія, одягла пишну спідницю з фатину, яку поєднала з чорною футболкою і балетками. Волосся принцеси було зібране в низький пучок.

Іспанська королівська родина / Getty Images

Король Філіп одягнув на захід строгий костюм з рожевою краваткою, а його мама королева Софія сатинове пальто на один ґудзик, яке поєднала з маленькою сумкою, безліччю прикрас і бежевими туфлями.

Іспанська королівська родина / Getty Images

Читайте також:

Уся сім'я в зборі: красива королева Летиція з дочками і чоловіком відвідали світську церемонію

У спідниці-олівці і крокодилячих човниках: гарний вихід королеви Летиції

У сукні з розкішною вишивкою: королева Летиція та її чоловік вручили нагороду в Барселоні

Іспанський король Філіп VI і його сім'я (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання