З чоловіком та дітьми: шведська принцеса Мадлен сходила на ялинки

З чоловіком та дітьми: шведська принцеса Мадлен сходила на ялинки

Шведська принцеса Мадлен – молодша дочка королеви Сільвії та короля Карла Густава прилетіла разом із сім'єю до Стокгольма на різдвяні свята.

Принцеса Мадлен та містер Крістофер О'Ніл відвідали різдвяні ялинки разом із трьома своїми дітьми, а відео з цього заходу було опубліковано в офіційному акаунті шведської королівської родини в Instagram.

Очевидно, що велика родина шведських монархів на Різдво збереться разом, усупереч пандемії та занепокоєнню щодо нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, раніше на сторінці шведської королівської родини було опубліковано відео, на якому діти кронпринцеси Вікторії – принцеса Естель та принц Оскар, запалили четверту свічку Адвента.

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