З чоловіком та синами-красенями: принцеса Марі-Шанталь відвідала весілля в Афінах

Принц Греції Ніколаос одружився з Хрисі Вардіногіанні у церкві Святого Миколая Рагаваса на релігійній церемонії одруження. На святі було близько 50 близьких друзів та членів сім'ї нареченого та нареченої, серед яких можна було побачити старшого брата Ніколаоса — спадкового принца Павлоса та його дружину Марі-Шанталь.

Пара в міцному шлюбі вже багато років і мають п'ятеро дітей. Помітили їх дорогою на церемонію, коли вони тримались за руки. На чарівній Марі-Шанталь була лаконічна синя сукня від бренду Emilia Wickstead у квітковий принт, яку вона носила у поєднанні з гламурним клатчем-коробкою та туфлями-човниками срібного кольору. Павлос відповідав дружині, оскільки одягнув темно-синій костюм та краватку.

Марі-Шанталь з чоловіком та синами / Фото: Getty Images

На фото з ними можна було побачити також двох дорослих синів, які дуже схожі на пару – принца Костянтина-Алексіоса та принца Арістідеса-Ставроса.

Марі-Шанталь з чоловіком та синами / Фото: Getty Images

У мірках інших королівських весіль можна сказати, що це було відносно скромним. Наречена Хрисі Вардіногіанні була одягнена у сукню від грецького дизайнера Христоса Костареллоса та у старовинну тіару-корсаж королеви Анни-Марії з діамантами. Їхнє весілля відбулося лише через кілька місяців після розлучення Ніколаоса з першою дружиною.

Принц Греції Ніколаос і Хрисі Вардіногіанні / Фото: Getty Images

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