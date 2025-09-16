ТСН у соціальних мережах

238
1 хв

З чоловіком, татом, мачухою й легендарною сумкою: Тіффані Трамп полетіла до Великої Британії

Ми памʼятаємо, що в свій перший президентський строк Дональд Трамп часто брав із собою на зустрічі та офіційні візити доньку Іванку. Тепер, мабуть, настала черга іншої доньки — Тіффані.

Катерина Труш
Тіффані Трамп та Майкл Булос

Тіффані Трамп та Майкл Булос / © Getty Images

Тіффані Трамп та її чоловік-мільярдер Майкл Булос були помічені на посадці в літак Air Force One на об’єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд.

Як відомо, сьогодні, 16 вересня, Дональд Трамп та його дружина Меланія відбули з Вашингтона до Великої Британії. Очевидно, Тіффані та її чоловік будуть супроводжувати президента та першу леді в цій подорожі.

Тіффані Трамп та Майкл Булос / © Getty Images

Тіффані Трамп та Майкл Булос / © Getty Images

Для виходу Тіффані обрала жіночну сукню-міді на ґудзиках спереду й лакові човники на високих підборах. Також донька Трампа вдягла темні окуляри, золотий браслет, а родзинкою образу стала легендарна сумка Hermès Kelly в синьому кольорі.

Тим часом, її мачуха - Меланія - зʼявилася на цьому ж заході у досить дивному аутфіті, який привертав увагу незвичною довжиною тренчкота, який мало що не підмітав асфальт летовища.

Дональд і Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд і Меланія Трамп / © Getty Images

238
