З декольте до пупка: американська акторка у прозорій сукні з'явилася на церемонії

31-річна Вікторія Джастіс обрала для своєї появи відверте вбрання.
Американська акторка Вікторія Джастіс відвідала церемонію вручення нагород InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у приватній резиденції у Бел-Ейрі.
Перед фотокамерами вона з'явилася у пікантному аутфіті. На Вікі була довга сукня карамельного кольору від бренду Bronx And Banco, яку прикрашав золотий декор, який нагадував східного дракона.
Вбрання було прозорим, мало невеликий шлейф, галтер, оголену спину і декольте з хомутом аж до пупка. На ній також були труси-шортики в тон сукні і золоті босоніжки на високій платформі і підборах.
Аутфіт Джастіс доповнила зачіскою "Мальвіна", макіяжем із ягідною помадою і чорним манікюром. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки – золотими каблучками.
Нагадаємо, Вікторія Джастіс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Дівчина одягла чорний кроптоп із шнурівками по боках і мультяшним зображенням японської аніме-франшизи – Сейлор Мун, рожеву мініспідницю і накинула на плечі рожевий жакет.
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