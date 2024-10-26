З декольте до пупка: американська акторка у прозорій сукні з'явилася на церемонії

Американська акторка Вікторія Джастіс відвідала церемонію вручення нагород InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у приватній резиденції у Бел-Ейрі.

Перед фотокамерами вона з'явилася у пікантному аутфіті. На Вікі була довга сукня карамельного кольору від бренду Bronx And Banco, яку прикрашав золотий декор, який нагадував східного дракона.

Вікторія Джастіс / Фото: Associated Press

Вбрання було прозорим, мало невеликий шлейф, галтер, оголену спину і декольте з хомутом аж до пупка. На ній також були труси-шортики в тон сукні і золоті босоніжки на високій платформі і підборах.

Вікторія Джастіс / Фото: Associated Press

Аутфіт Джастіс доповнила зачіскою "Мальвіна", макіяжем із ягідною помадою і чорним манікюром. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки – золотими каблучками.

Вікторія Джастіс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Джастіс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Дівчина одягла чорний кроптоп із шнурівками по боках і мультяшним зображенням японської аніме-франшизи – Сейлор Мун, рожеву мініспідницю і накинула на плечі рожевий жакет.

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