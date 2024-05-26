З декольте та стразами: 23-річна онучка Джо Байдена відвідала вечерю у Білому домі

У Білому домі у Вашингтоні відбулася державна вечеря на честь президента Кенії Вільяма Руто, організована президентом США Джо Байденом та першою леді Джилл Байден. Ця подія стала знаковою, оскільки американський президент уперше за 16 років прийняв африканського лідера із державним візитом.

Серед високопоставлених гостей, серед яких були прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр та колишній президент США Білл Клінтон із дружиною Гілларі Клінтон, відвідала захід і онучка президента – 23-річна Фіннеган Байден.

Дівчина з'явилася у сукні від бренду Roland Mouret. Це було вбрання-бюстьє з невеликим декольте, яке прикрашала пряжка. Також воно було повністю усипане стразами. Доповнила вечірнє вбрання Фіннеган клатчем-конвертом, лаконічними діамантовими сережками у вухах та зачіскою із зібраним волоссям.

Фіннеган Байден / Фото: Getty Images

Світські заходи такого формату онучка Бадена відвідує практично регулярно. Наприклад, у квітні вона відвідала вечерю у Білому домі зі своєю тіткою – Ешлі Байден – і одягла особливу сукню. Це було вінтажне вбрання від Vicky Tiel, яке раніше носила її бабуся Джилл. В останній раз перша леді одягала це червоне вбрання 2013 року.

Фіннеган та Ешлі Байден у квітні / Фото: Getty Images

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