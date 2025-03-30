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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
648
Час на прочитання
1 хв

З декольте у вигляді серця: княгиня Шарлін у вечірній сукні сяяла на Балу троянд

У Монако відбувся традиційний Бал троянд, який відвідали члени княжої родини.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін приїхала зі своїм чоловіком князем Альбером ІІ. Її Високість була одягнена у вечірню сукню з декольте у вигляді серця та поясом на талії, а також смарагдовою мереживною накидкою. Біляве волосся Шарлін було зібране в низьку зачіску, у вухах у неї були сережки-висячки зі смарагдовим камінням і розсипом діамантів, в руках вона тримала золотистий клатч, а манікюр зробила в темному відтінку.

Шарлін також зробила легкий вечірній макіяж зі стрілками на повіках і підкреслила губи блиском.

/ © Getty Images

© Getty Images

Її чоловік князь Альбер II був у чорному смокінгу, білосніжній сорочці та з чорною краваткою-метеликом.

Головують на Балу князь Альбер II та його сестра принцеса Кароліна. А ось своїм корінням Бал троянд йде в 50-і роки, придумала його княгиня Грейс Келлі, коли вийшла заміж за князя Реньє III. Бал знаменує собою настання весни.

Дата публікації
Кількість переглядів
648
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