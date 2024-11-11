З діамантами та перлами: принцеса Кейт одягла на службу сережки з особливим змістом

Для принцеси Уельської поява на центральному балконі Міністерства закордонних справ, куди вона прибула, щоб взяти участь у поминальній службі в Вайтголлі, стала другою за два дні.

Як ми вже писали раніше, принцеса обрала для виходу на публіку чорне пальто від Catherine Walker, капелюх з вуаллю Juliette Millinery і доповнила образ перлинними сережками-висячками з діамантами з Бахрейну, які належали раніше королеві Єлизаветі II і були подаровані їй 1947 року.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

У Кейт із покійною королевою був теплий зв'язок і в останні роки Єлизавета II часто позичала їй прикраси зі своєї приватної колекції. Експерти кажуть, що вартість цих сережок становить близько 20 тисяч фунтів стерлінгів (понад 26 тисяч доларів).

"Одягнувши ці сережки, Кейт прагне віддати шану спадщині королеви і традиції носити перли в моменти роздумів і спогадів, відображаючи пристрасть покійної монархіні до стриманої елегантності в таких випадках", — говорить ювелірний експертка Лора Тейлор в ексклюзивному коментарі для express.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Також на принцесі Уельській була брошка Dragoon Guard, а також вона прикріпила до своєї чорної сукні-пальта букет із трьох маків.

Нагадаємо, раніше ми показували, який милий жест на адресу принцеси Кейт зробила на заході герцогиня Единбурзька Софі.

Принцеса Уельська Кетрін та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

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