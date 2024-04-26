З діамантами та перлами: що відомо про нову розкішну тіару королеви Летиції

У квітні королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали з державним візитом Нідерланди.

Під час урочистого банкету в королівському палаці Її Величність королева Летиція з'явилася в розкішній кобальтовій сукні з довгими рукавами та пишним подолом від іспанського бренду The 2nd Skin. А свій вечірній образ доповнила розкішними прикрасами із королівської скарбниці.

Король Віллем-Олександр та королева Летиція / Фото: Associated Press

За даними royalfamily.news, королева Летиція була у важкій тіарі з платини, перлів та діамантів. Окраса спочатку була створена для королеви-регента Австрії Марії Христини і успадкована кількома поколіннями іспанських королівських осіб.

Крім того, Летиція носила брошку з блідо-сірою перлиною, яка також передавалася від королеви до королеви. Брошка оточена діамантами, з якою звисає перлина грушоподібної форми. А для завершення образу Летиція обрала сережки із діамантами, які є частиною спадщини королівських прикрас.

Королева Летиція на бенкеті в Нідерландах / Фото: Associated Press

Раніше вони належали королеві Вікторії Євгенії, а згодом інфанті Крістіні, яка носила їх у день свого весілля.

Це сережки, утворені центральним діамантом і дрібними діамантами, що його оточують, які стали одними з фаворитів королеви Летиції.

Іспанська королівська родина та нідерландська королівська родина / Фото: Associated Press

Також на банкеті з'явилася спадкоємиця нідерландського трона – принцеса Катаріна-Амалія. Вона носила цього вечора розкішну рубінову тіару.

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