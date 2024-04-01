З діамантами та смарагдами: королева Камілла вигуляла рідкісну брошку з колекції Єлизавети II

Вчора королева Камілла та король Чарльз III разом були присутні на службі на честь Великодня у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Це був перший вихід короля після оголошення про хворобу на рак. Королева Камілла приїхала на службу в смарагдовій сукні Anna Valentine, чорній кейпнакидці від Amanda Wakeley і підібрала капелюх до тону вбрання від свого улюбленого дизайнера головних уборів Philip Treacy. Ми також звернули увагу на чергову брошку, яку цього святкового дня одягла Її Величність.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Це була брошка з діамантами, сапфірами та смарагдами, колись вона належала королеві Марії Текській (дорогій бабусі королеви Єлизавети II), після її смерті прикрасу успадкувала королева Єлизавета II, але, як пише British Royal Jewels, носила королева цю брошку лише кілька разів з невідомої причини.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Тепер цю брошку зі скриньки дістала королева Камілла, яка успадкувала право носити прикраси Єлизавети II.

Брошка королеви Камілли / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Минулого свого виходу Камілла з'явилася на службі у Вустерському соборі напередодні Великодня з іншими брошами покійної свекрухи. Це була пара брошів Cartier із сапфірами та діамантами у вигляді квітів. 1942 року король Георг VI купив одну з брошів у подарунок своїй дочці принцесі Єлизаветі, а 1945 року купив другу таку ж брошку їй до пари.

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