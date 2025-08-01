З діамантом ограновування «груша»: який вигляд має заручальна каблучка леді Елізи Спенсер

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

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31 липня племінниця принцеси Діани повідомила в Instagram про заручини зі своїм давнім бойфрендом Ченнінгом Міллердом. Пара разом уже дев’ять років. Освідчитися Ченнінг вирішив коханій під час їхньої відпустки у Греції, у Санторіні.

Він запросив Елізу на вечерю, їхній столик стояв з видом на море в оточенні свічок і квітів. Це мало дуже романтичний вигляд.

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

На фотографіях, якими модель поділилася в Instagram, видно і каблучку у неї на пальці. Це прикраса з грушоподібним діамантом у білому золоті та з розсипом дрібних діамантів. Прикраса трохи нагадуємо заручальну каблучку княгині Монако Шарлін, але зовсім віддалено.

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Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

У цей важливий для себе вечір леді Еліза з’явилася у червоній сукні, в’єтнамках та перлинних сережках. А Ченнінг одягнув білу лляну сорочку, штани та світлі замшеві туфлі.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

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