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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
1 хв

З діамантом ограновування «груша»: який вигляд має заручальна каблучка леді Елізи Спенсер

Розглядаємо детальніше заручальну каблучку, яке леді Еліза Спенсер отримала на честь своїх заручини від коханого Ченнінга Міллерда.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Еліза Спенсер

Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

31 липня племінниця принцеси Діани повідомила в Instagram про заручини зі своїм давнім бойфрендом Ченнінгом Міллердом. Пара разом уже дев’ять років. Освідчитися Ченнінг вирішив коханій під час їхньої відпустки у Греції, у Санторіні.

Він запросив Елізу на вечерю, їхній столик стояв з видом на море в оточенні свічок і квітів. Це мало дуже романтичний вигляд.

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

На фотографіях, якими модель поділилася в Instagram, видно і каблучку у неї на пальці. Це прикраса з грушоподібним діамантом у білому золоті та з розсипом дрібних діамантів. Прикраса трохи нагадуємо заручальну каблучку княгині Монако Шарлін, але зовсім віддалено.

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

У цей важливий для себе вечір леді Еліза з’явилася у червоній сукні, в’єтнамках та перлинних сережках. А Ченнінг одягнув білу лляну сорочку, штани та світлі замшеві туфлі.

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Зара Тіндолл / © Getty Images

Зара Тіндолл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

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