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З діамантом ограновування «груша»: який вигляд має заручальна каблучка леді Елізи Спенсер
Розглядаємо детальніше заручальну каблучку, яке леді Еліза Спенсер отримала на честь своїх заручини від коханого Ченнінга Міллерда.
31 липня племінниця принцеси Діани повідомила в Instagram про заручини зі своїм давнім бойфрендом Ченнінгом Міллердом. Пара разом уже дев’ять років. Освідчитися Ченнінг вирішив коханій під час їхньої відпустки у Греції, у Санторіні.
Він запросив Елізу на вечерю, їхній столик стояв з видом на море в оточенні свічок і квітів. Це мало дуже романтичний вигляд.
На фотографіях, якими модель поділилася в Instagram, видно і каблучку у неї на пальці. Це прикраса з грушоподібним діамантом у білому золоті та з розсипом дрібних діамантів. Прикраса трохи нагадуємо заручальну каблучку княгині Монако Шарлін, але зовсім віддалено.
У цей важливий для себе вечір леді Еліза з’явилася у червоній сукні, в’єтнамках та перлинних сережках. А Ченнінг одягнув білу лляну сорочку, штани та світлі замшеві туфлі.