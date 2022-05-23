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З димовими шашками в руках: феміністки-протестувальниці штурмували Каннський кінофестиваль

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З димовими шашками в руках: феміністки-протестувальниці штурмували Каннський кінофестиваль

Фото: Getty Images

Члени феміністського руху Les Colleuses під час Каннського кінофестивалю розгорнули банер та запалили димові шашки, щоб привернути увагу до проблеми насильства щодо жінок.

На довгому банері був список із 129 жіночих імен. За словами активісток, кожну з жінок у списку за останні 75 років було убито у Франції саме через те, що вона була жіночої статі. У світі такий злочин називається фемініцид – навмисне вбивство жінок.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Акція відбулася перед показом фільму Holy Spider ("Святий Павук") шведського режисера іранського походження Алі Аббасі. Картина розповідає про реальні злочини іранського серійного вбивці Саїда Ханаї, який убив 16 повій. На думку вбивці, він виконував священну місію з очищення вулиць від гріха. Сценарій до фільму Аббасі написав разом із Афшином Камраном Бахрамі. Головні ролі у фільмі виконали Зар Амір Ебрахімі та Мехді Баджестані.

Також згідно з інсайдером Variety, акція на червоній доріжці була заздалегідь рекламним ходом заради просування фільму та привернення до нього уваги. Вказує на це і те, що на відміну від інших протестів охорона не розганяла активісток Les Colleuses.

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