З дітьми, але без чоловіка: княгиня Шарлін на святкуванні Дня Святої Девоти

Князь Альбер II підхопив коронавірус, тому його сім'я взяла участь у святкуванні Святої Девоти без нього.

Минулого року все відбувалося з точністю навпаки. Князь Альбер II сам із дітьми був присутній на заході, поки княгиня Шарлін перебувала на лікуванні.

Княгиня Шарлін із дітьми / Фото: Getty Images

Шарлін із двома дітьми-близнюками брала участь у традиційному спаленні рибальського човна, щоб вшанувати пам'ять свого святого покровителя, а після цього відбулася святкова меса.

Одягнена княгиня Шарлін була в довге пальто та широкі сірі штани зі стрілками, а взута в гостроносе взуття на підборах. На руках у неї були шкіряні рукавички. Княгиня була без головного убору та з легким макіяжем на обличчі.

Принцеса Габріелла була в пудровому пальті, чорних щільних колготах і високих шкіряних чоботях, а її брат принц Жак був у чорних джинсах та чорному пальті. 8-річні діти Шарлін також без головних уборів.

Княгиня Шарлін із дітьми / Фото: Getty Images

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Запалювання рибальського човна напередодні 26 січня стало традицією в Монако від 1874 року, оскільки монегаски вшановують свою покровительку Девоту. Покровителькою Монако вважається християнка, яку переслідували за віру та вбили під час гонінь Діоклетіана на Корсиці. Її тіло мали спалити, але християни врятували його і відправили на рибальському човні до Африки, де сподівалися, що його поховають по-християнськи. Човен потрапив у шторм і натомість вирушив у Ле-Гуамат, де вже стояла каплиця Святого Георгія.

Княгиня Шарлін із дітьми / Фото: Getty Images

Національний день проводиться 27 січня, коли у соборі Непорочного зачаття Богоматері проводиться меса, яку зазвичай відвідують члени княжої родини.

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