З дітьми та чоловіком: княгиня Шарлін побувала на спортивному заході

У вихідні сімейство зазнімкували фотографи під час спортивної демонстрації Пайєди, монегаського бойового мистецтва. Княжа сім'я продемонструвала свою підтримку кампанії. Захід був організований на честь Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру.

Знімками поділилися в офіційному акаунті Шарлін та Альбера II у Instagram, їх автором став фотограф Чарлі Галло.

Княгиня Шарлін була одягнена у сірий блейзер, під яким виднілася біла сорочка, вона одягла чорні штани та білі лофери. Перед нею стояв її син принц Жак, одягнений у чорну куртку, джинси та сірі туфлі. А поряд з ними була заскочена принцеса Габріелла, вона одягла світлі джинси, молочний гольф і джинсову куртку до тону, а взула лофери. Її батько князь Альбер II стояв поруч і був у чорному піджаку, пісочних штанях, блакитній сорочці та у червоній смугастій краватці.

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Нагадаємо, раніше ми показували образ княгині Шарлін із її візиту з Альбером на відкриття ресторану в Монте-Карло.

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