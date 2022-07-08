"З дітьми він не бачиться": Олена Зеленська розповіла про розлуку з чоловіком під час війни

Олена Зеленська в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій для ТСН розповіла про розлуку з чоловіком Володимиром Зеленським під час війни.

Перша леді зізналася, що рідко бачиться з чоловіком. Вечері зазвичай у них відбуваються по телефону.

"Вечеря по телефону, іноді обіди разом, коли я можу бути тут. З дітьми він так само не бачиться. Тому казати, що наша родина возз'єдналася, також поки що зарано. Ми так само, як і всі інші, чекаємо, коли закінчиться війна, і ми зможемо жити нормальним життям. Я, як ніхто, розумію всіх жінок і чоловіків, які зараз у розлуці. Ми так само. У нас нічого не змінилося", - говорить Олена.

Олена Зеленська і Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Перша леді зазначила, що і вона, і чоловік, і діти дуже переживають через розлуку. Їй і дітям не вистачає спілкування із Володимиром Зеленським.

"Не вистачає спілкування. Авжеж можна поговорити і телефоном, ми це робимо постійно, кожного дня, але синові потрібен тато, щоб погратися, посидіти в нього на колінах. Доньці потрібен тато для того, щоб поговорити про свої дівочі справи, про свої плани на майбутнє. Вона переходить до дорослого життя, їй потрібні ці розмови, а цього, на жаль, немає. Ми дуже сподіваємося, що вони витримають цей період без змін для своєї психіки зокрема", - підсумувала Олена.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Зеленська розповіла про другий Саміт перших леді і дженетельменів, який запланований на 23 липня.

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