З дружиною та собаками: брат герцогині Кембриджської поділився милими сімейними фото

Брат герцогині Кембриджської – Джеймс Міддлтон – опублікував у Мережі нові сімейні знімки та написав щирий пост.

На фотографіях Джеймса зазнімкована його дружина Алізе Тевене (пара зіграла весілля минулої осені), а також їхні численні собаки.

"Мої думки в січні... Я завжди знаходив січень дуже важким місяцем, особливо коли страждав на клінічну депресію. Коли всі ставлять нові цілі, встановлюють нові основні правила і прагнуть стати кращою версією себе, а деякі з нас просто виживають... Проте я встановив собі нову мантру, натхненну моїми собаками ... Не витрачайте кожну хвилину на роздуми про те, що буде, або про те, що було в минулому. Минуле недосконале, майбутнє теж буде, але зараз ми можемо щось з цим зробити. Збираюся взяти собак на довгу прогулянку пліч-о-пліч з дружиною ❤️ ", — написав Джеймс.

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Без сумніву, у січні у Джеймса справи йдуть краще не лише завдяки підтримці його собак, а й тому, що тепер поруч із ним є людина (його дружина), яка його любить та підтримує.

Багато хто скористався коментарями, щоб похвалити Джеймса за його відвертість: "Добре сказано. Мені потрібно було це нагадування сьогодні, так що спасибі, що поділилися", "Собаки роблять все краще…", "Звучить як чудовий спосіб пережити січень! Беззастережна любов від цуценят ", - пишуть підписники.

Вчора, нагадаємо, на публіці вперше після зимових канікул з'явилася герцогиня Кембриджська разом із своїм чоловіком принцом Вільямом. королівське подружжя відвідало Музей підкидьків у Лондоні, де зустрілися з працівниками системи опіки та з людьми, які виросли у прийомних сім'ях.

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