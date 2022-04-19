З "Джавеліном" на плечі: екс"Холостяк" Макс Михайлюк показав нове фото

Пілот сфотографувався з протитанковим ракетним комплексом.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк раніше показав фото зі зброєю в руках, ніби, натякнувши, що він подався захищати батьківщину від ворога.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

Після цього від пілота нічого не було чути. І ось сьогодні Михайлюк нарешті потішив своїх підписників в Instagram новою світлиною.

На ній чоловік зазнімкований у камуфляжних штанях та з переносним протитанковим ракетним комплексом - "Джевеліном" - на плечі.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

"Все буде Україна!" – написав Макс.

Фоловери пілота у захваті від фото.

"Макс ти найкращий!", "Наші чоловіки найкращі! Слава Україні!", "Хай Вас Бог береже!", "Пишаюся тобою", "Наші хлопці найкращі! Смерть ворогам", "Сил і терпіння", "Ого! Макс, красава!", "Слава нашим воїнам, Слава Україні", "Справжній чоловік", "Красень, справжній козак. Бережіть себе", - пишуть підписники у коментарях.

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