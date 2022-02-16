З елегантною хусточкою і у вбранні з вишивкою: Марина Порошенко з чоловіком сходила на прем'єру фільму

З елегантною хусточкою і у вбранні з вишивкою: Марина Порошенко з чоловіком сходила на прем'єру фільму

Колишня перша леді України для виходу у світ обрала стильний аутфіт.

Експрезидент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко вчора, 15 лютого, відвідали прем'єру художнього фільму режисера Олега Сенцова "Носоріг", яка відбулася у Будинку кіно у Києві.

Олег Сенцов / Instagram Марини Порошенко

Світлини з події Порошенки опублікували на своїх сторінках в Instagram і Facebook.

Марина і Петро Порошенки / Instagram Марини Порошенко

"Це дуже сильно. Фільм "Носоріг" Олега Сенцова - реалістична, правдива історія про лихі 90-ті роки, лише без романтизації бандитів, як у "Бригаді". Фільм залишає велике враження. І бажання, щоб такі часи не поверталися.

Коли дивишся цей фільм, ще раз усвідомлюєш, як важливо, коли ти маєш родину, маєш сенс життя, маєш батьків. І розумієш велич режисерського таланту Олега Сенцова. Марина розпізнала його ще раніше, коли Український культурний фонд за її головування виділив гроші на фільм "Носоріг".

Марина і Петро Порошенки / Instagram Марини Порошенко

Я би порадив також Путіну подивитися цей фільм і теж це зрозуміти. Пам’ятаю, коли я намагався витягти Олега з ув’язнення Путін говорив: "Це ж не кінематографіст, це – терорист". Нехай зараз подивиться, який великий талант має українське кіно", - написав у дописі Петро Олексійович.

Для цієї події колишня перша леді обрала чорне вбрання з білою флористичною вишивкою на рукаві. Талію вона підкреслила широким поясом. Шию Марина Анатоліївна прикрасила елегантною білою хусточкою з різнокольоровими квітами. Зачіска з локонами, ніжний макіяж, лаконічні сережки і вишневий манікюр завершили стильний образ пані Порошенко.

Петро і Марина Порошенки / Facebook / Петро Порошенко

Петро Олексійович був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Петро і Марина Порошенки / Facebook / Петро Порошенко

До слова, "Носоріг" - це перший фільм Олега Сенцова, знятий після його звільнення з російського полону. Стрічку зняли у копродукції з Німеччиною та Польщею.

Марина і Петро Порошенки / Instagram Марини Порошенко

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