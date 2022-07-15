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З елегантною тростиною і в гарному настрої: королева Єлизавета II прийшла до госпісу

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З елегантною тростиною і в гарному настрої: королева Єлизавета II прийшла до госпісу

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Сьогодні у британському місті Мейденхед відбулася важлива подія, яку відвідала королева.

Сьогодні, 15 липня, королева Єлизавета II прибула на офіційне відкриття нової будівлі хоспісу у Мейденхеді.

Королева була одягнена у сукню з ніжним квітковим принтом, вигляд мала чудовий, багато посміхалася. Свій образ вона доповнила перлинними намистами та сережками, а також приколола до сукні брошку з блакитними сапфірами та діамантами. Оскільки Єлизавета II має проблеми з мобільністю, вона спиралася на елегантну тростину з кістяною ручкою.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева поспілкувалася з пацієнткою Пет Уайт та прийняла букет квітів від поданих.

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