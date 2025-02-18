З елегантною зачіскою і символічною брошкою: Олена Зеленська відвідала бібліотеку у Туреччині

Перша леді України зустрілася зі своєю турецькою колегою, з якою вони завітали до бібліотеки в Анкарі.
Олена Зеленська у межах робочого візиту до Туреччини зустрілася з першою леді країни Еміне Ердоган. Разом вони відвідали Національну президентську бібліотеку Туреччини, яка є однією з найбільших бібліотек світу.
Зеленська поповнила новими книжками українську поличку, яку відкрили 2022 року.
"Тішуся нагоді привезти та поставити на поличку свіжі видання України. Їх прочитають українці в Туреччині чи ті, хто бажають знати про Україну більше з першоджерел. Наприклад, студенти українських студій, яких, упевнена, скоро побільшає в країні. Адже саме для цього ми започаткували торік Глобальну коаліцію українських студій, що об’єднує тих, хто вивчає україністику в різних країнах", – зазначила перша леді України.
У бібліотеці пані Олена з'явилася у діловому чорному костюмі, який складався з жакета і широких штанів зі стрілками, і чорній сорочці з білим принтом. Аутфіт перша леді доповнила чорним взуттям.
У неї була елегантна зачіска і макіяж у ніжних відтінках. Із прикрас Зеленська використала сережки-кільця і одну з улюблених символічних брошок у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova, яку прикріпила до лацкану жакета.
Нагадаємо, Олена Зеленська разом з чоловіком Володимиром Зеленським вшанували пам’ять першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.
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