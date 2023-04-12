З елегантною зачіскою і в сукні з паєтками: Бріжит Макрон на банкеті в Амстердамі

З нагоди офіційного візиту президент Франції Еммануеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон до Нідерландів король Віллем-Олександр і королева Максима влаштували державний банкет в Амстердамі.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася у чорній довгій сукні по фігурі з горловиною, верх якого був розшитий золотими паєтками. До вбрання вона підібрала чорний клатч.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит зробила елегантну зачіску, зібравши її ззаду, і вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем і рясним шаром туші. Вуха вона прикрасила сережками з масивними діамантами.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у класичний чорний смокінг, жилет, штани, білу сорочку і білий метелик. Його образ доповнила синьо-жовта стрічка.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а біля королівського палацу в Амстердамі Бріжит з'явилася у синьому ансамблі, який складався із сукні-футляра і пальта на золотистій блискавці.

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