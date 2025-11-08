ТСН у соціальних мережах

З елегантними сережками і в жакеті без коміра: Олена Зеленська на заході в Бородянці

Перша леді України взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у виїзному засіданні Ради безбар’єрності під головуванням прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, яке відбулося в Бородянці. Світлини звідти вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Зараз настав момент, коли всі наші документи й проєкти мають зробити найважливіше — ожити в реальних громадах. Там, де люди йдуть на роботу, ведуть дітей у школу, приходять у лікарні, магазини, по державні послуги. Так формується щоденне враження людини про турботу держави та її роботу», — сказала перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська зявилася у діловому луку. На ній був чорний жакет без коміра і з чорними ґудзиками. Перша леді доповнила образ гарною зачіскою з боковим проділом, ніжним макіяжем та елегантними золотистими сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі і білій сорочці відвідала Школу Супергероїв у Полтаві.

