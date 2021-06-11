З французьким манікюром і пластиром на нозі: перша леді США зустрілася з Кейт Міддлтон на G7

Сьогодні відбулася перша зустріч герцогині Кембриджської і першої леді США.

В рамках саміту G7 сьогодні, 11 червня Джилл Байден — перша леді США зустрілася з герцогинею Кембріджсокй. Дами разом відвідали початкову школу в графстві Корнуолл, щоб поговорити з дітьми і з експертами в галузі освіти.

Герцогиня Кембриджська і Джилл Байден на саміті G7 / Getty Images

Для виходу Кейт вибрала елегантну сукню від Alexander McQueen винного кольору, до якого вдягла нюдові човники і доповнила образ сумкою LKBennett.

Герцогиня Кембриджська і Джилл Байден на саміті G7 / Getty Images

Джилл Байден вдягла білу сукню середньої довжини з широкою спідницею, цикломеновий жакет з шовковою підкладкою, прикрашеною квітковим принтом, і нюдові туфлі з відкритою п'ятою від Valentino. Доповнила образ перша леді декількома довгими нитками перлів і браслетом. Можна було помітити, що для зустрічі Джилл зробила класичний французький манікюр.

Герцогиня Кембриджська і Джилл Байден на саміті G7 / Getty Images

На нозі першої леді був приклеєний пластир, ми сподіваємося, що нічого серйозного не сталося і це просто подряпина, яка не зіпсувала бездоганний образ.

Джилл Байден і герцогиня Кембриджська / Getty Images

Очевидно, що герцогиня і місіс Байден знайшли спільну мову, вони багато сміялися і жестикулювали.

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