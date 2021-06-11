З гарним букетом і в сукні з птахами: герцогиня Корнуолльська відкрила щорічний фестиваль квітів

Захід відбувся на ринку Нью-Ковент-Гарден у Лондоні.
10 червня герцогиня Корнуолльська Камілла відвідала Садовий музей в Лондоні, щоб відкрити щорічний фестиваль British Flowers Week, який проводиться у співпраці з Нью-Ковент-Гарден. Потім Її Королівська Високість відвідала нову виставку Садового музею "Констанс Спрі та мода для квітів", якою керував королівський флорист Шейн Конноллі.
Для герцогині провели екскурсію квітковими інсталяціями, створеними на тему "Зцілення". Експозиції продемонструють унікальну сезонну якість британських квітів, рослин і листя.
На заході герцогині подарували букет з розмарином на знак пам'яті про 100-річний ювілей герцога Единбурзького, який він відзначав би 10 червня. Мабуть, цю квітку вибрали, оскільки вона символізує любов, смерть і пам'ять. А ось греки і римляни вважали розмарин священним.
Для заходу Камілла вибрала строкату сукню з тропічним принтом, на якій були зображені листя і тукани. Вбрання вона поєднала з бежевими туфлями і золотими прикрасами. На обличчі у герцогині був легкий макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах, а волосся, як завжди, було укладене в ідеальну зачіску.
Того ж дня члени королівської сім'ї поділилися з громадськістю новими знімками королеви Єлизавети. Монарху вручили зворушливий подарунок — новий кущовий сорт троянди, який назвали "Троянда герцога Единбурзького". Квітку вивели спеціально до 100 дня народження принца Філіпа.
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