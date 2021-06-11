З гарним букетом і в сукні з птахами: герцогиня Корнуолльська відкрила щорічний фестиваль квітів

Захід відбувся на ринку Нью-Ковент-Гарден у Лондоні.

10 червня герцогиня Корнуолльська Камілла відвідала Садовий музей в Лондоні, щоб відкрити щорічний фестиваль British Flowers Week, який проводиться у співпраці з Нью-Ковент-Гарден. Потім Її Королівська Високість відвідала нову виставку Садового музею "Констанс Спрі та мода для квітів", якою керував королівський флорист Шейн Конноллі.

Камілла, герцогиня Корнуолльська / Associated Press

Для герцогині провели екскурсію квітковими інсталяціями, створеними на тему "Зцілення". Експозиції продемонструють унікальну сезонну якість британських квітів, рослин і листя.

Камілла, герцогиня Корнуолльська / Associated Press

На заході герцогині подарували букет з розмарином на знак пам'яті про 100-річний ювілей герцога Единбурзького, який він відзначав би 10 червня. Мабуть, цю квітку вибрали, оскільки вона символізує любов, смерть і пам'ять. А ось греки і римляни вважали розмарин священним.

Камілла, герцогиня Корнуолльська / Associated Press

Для заходу Камілла вибрала строкату сукню з тропічним принтом, на якій були зображені листя і тукани. Вбрання вона поєднала з бежевими туфлями і золотими прикрасами. На обличчі у герцогині був легкий макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах, а волосся, як завжди, було укладене в ідеальну зачіску.

Камілла, герцогиня Корнуолльська / Getty Images

Того ж дня члени королівської сім'ї поділилися з громадськістю новими знімками королеви Єлизавети. Монарху вручили зворушливий подарунок — новий кущовий сорт троянди, який назвали "Троянда герцога Единбурзького". Квітку вивели спеціально до 100 дня народження принца Філіпа.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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