З гарною зачіскою і в шовковій сорочці з принтом: Олена Зеленська відвідала Одещину

Дружина президента України у діловому образі приєдналася до престуру.
Олена Зеленська відвідала Одещину у межах престуру, який організувала команда реформи шкільного харчування, щоб показати її реалізацію у регіонах.
Перша леді побувала у дитячому садочку "Карамелька", Авангардівському і Прилиманському ліцеях та Одеському центрі професійно-технічної освіти.
"Найкращий одеський досвід серед іншого продемонструємо під час Європейського регіонального саміту шкільного харчування 12–13 листопада в Києві. Його Україна прийматиме як учасниця Коаліції шкільного харчування – глобального об’єднання 100 країн.
Нам є чим поділитися, бо ніхто не втілював подібної реформи під час оборони.
Бо саме зараз мусимо особливо старанно боронити стійкість дітей, давати сили вчитися й жити. І гідний шкільний обід – один зі складників нашої турботи", – зазначила Зеленська.
Для поїздки вона обрала діловий костюм із широкими штанями зі стрілками асфальтного відтінку, чорну шовкову сорочку з білим принтом і чорне взуття.
Олена також продемонструвала красиву зачіску з локонами і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки.
Нагадаємо, красива та елегантна Олена Зеленська разом із іншими першими леді прикрасила обкладинку глянцю.
Читайте також:
- У штанях-палацо і з кулоном на шиї: Олена Зеленська зустрілася з медиками
- У костюмі-трійці і смарагдовій сорочці: гарна Олена Зеленська на церемонії у Києві
- У розкішній сорочці з квітковою вишивкою: новий красивий образ Олени Зеленської