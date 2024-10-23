З гарною зачіскою і в шовковій сорочці з принтом: Олена Зеленська відвідала Одещину

Дружина президента України у діловому образі приєдналася до престуру.

Олена Зеленська відвідала Одещину у межах престуру, який організувала команда реформи шкільного харчування, щоб показати її реалізацію у регіонах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді побувала у дитячому садочку "Карамелька", Авангардівському і Прилиманському ліцеях та Одеському центрі професійно-технічної освіти.

"Найкращий одеський досвід серед іншого продемонструємо під час Європейського регіонального саміту шкільного харчування 12–13 листопада в Києві. Його Україна прийматиме як учасниця Коаліції шкільного харчування – глобального об’єднання 100 країн.

Нам є чим поділитися, бо ніхто не втілював подібної реформи під час оборони.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Бо саме зараз мусимо особливо старанно боронити стійкість дітей, давати сили вчитися й жити. І гідний шкільний обід – один зі складників нашої турботи", – зазначила Зеленська.

Для поїздки вона обрала діловий костюм із широкими штанями зі стрілками асфальтного відтінку, чорну шовкову сорочку з білим принтом і чорне взуття.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена також продемонструвала красиву зачіску з локонами і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, красива та елегантна Олена Зеленська разом із іншими першими леді прикрасила обкладинку глянцю.

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