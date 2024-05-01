З Гаррі до Лондона не поїде: чому герцогиня Меган не хоче приїжджати до Великої Британії

Принц Гаррі, як і очікувалося, вирушить до Великої Британії наступного тижня один.

Його дружина Меган, герцогиня Сассекська не приєднається до чоловіка у цій поїздці, повідомив представник Сассекських. Причину офіційно не повідомили, але, ймовірно, подружжя тривожиться через безпеку для своєї сім'ї.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі 8 травня відвідає службу в соборі Святого Павла, присвячену святкуванню 10-ї річниці "Ігор нескорених" — його дітища, яке він організовує для поранених військових.

Проте герцогиня Сассекська вирушить із Гаррі до Африки. Герцог полетить туди одразу з Лондона, а Меган приєднається до чоловіка.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган лише три рази була у Британії від того часу, як пара склала з себе королівські повноваження 2020 року. Очевидно, що герцогиня уникає поїздок на батьківщину свого чоловіка і не хоче не те, що жити в Лондоні, а навіть просто бути там і спілкуватися зі своїми королівськими родичами.

Принц Гаррі був у Лондоні в лютому, коли приїжджав побачитися з батьком Чарльзом, який саме тоді повідомив, що бореться з раком.

Зазначимо, що вчора король повернувся до виконання своїх королівських обов'язків і з'явився на заході з дружиною Каміллою.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

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