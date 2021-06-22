З голим животом на прийом до президента: Гейлі Бібер вибрала нескромний аутфіт

Джастін і Гейлі Бібер в Парижі не тільки ходили на шопінг.

Пара полетіла у відпустку до Франції і кілька днів тому була зазнімкована вуличними фотографами в Парижі.

А вчора подружжя сфотографували на виході з ресторану Dinand by Ferdi. Гейлі була одягнена в сукню від LaQuan Smith довжини міді з голим животом і оголеними плечима. Лук модель доповнила босоніжками на зав'язках, які були не дуже зручні від бренду Femme LA.

Гейлі і Джастін Бібери / Getty Images

У цьому ж аутфіті Гейлі Бібер разом з Джастіном вирушила до Єлисейського палацу на прийом до президента Еммануеля Макрона і його дружини Бріжит.

Попспівак опублікував у своєму Instagram офіційний знімок з цієї зустрічі, але підписувати фотографію не став. Як пише Daily Mail, згідно з повідомленнями французьких ЗМІ, канадський артист попросив про зустріч з президентом Франції, де вони обговорювали питання, пов'язані з молоддю.

Джастін Бібер одягнув з такої нагоди костюм, його сорочка була розстебнута на кілька ґудзиків зверху, що суперечило дрескоду, також співак взув яскраві кросівки. 43-річний Еммануель Макрон був одягнений в строгий сірий костюм і краватку. А його 68-річна дружина Бріжит була в білій сукні довжини до колін і пальті зверху, доповнивши лук коричневими туфлями-човниками. Образ вийшов стриманим і діловим, як і личить першій леді.

Багатьох здивував вибір вбрання Хейлі для такої відповідальної зустрічі. Втім, це не вперше знаменитості з'являються на зустрічі з високопоставленими персонами у відвертих аутфітах. Наприклад, 1997 року в театрі Victoria Palace в Лондоні, учасниці групи Spice Girls з'явилися перед королевою Великої Британії Єлизаветою II в досить пікантних вбраннях. А сукня на Вікторії Бекхем була навіть без бретелей.

Королева Єлизавета II і группа Spice Girls / Getty Images

Також королеву вельми здивувала співачка Lady Gaga. 2009 року вона приїхала на зустріч до монархині в червоній сукні з латексу, чим порушила правила дрескоду. Згідно придворного етикету право на яскраве вбрання має тільки сама королева - піддані повинні бачити її здалеку, щоб, не дай бог, з кимось не переплутати. Співачка прибула до Віндзорського замку в яскраво-червоній закритій сукні з латексу з пишними рукавами-буфами і затьмарила Її Величність своїм образом.

Королева Єлизавета II і Леди Гага / Getty Images

А 2020 року американська співачка Кеті Перрі приїхала на благодійний прийом British Asian Trust, де зустрілася з сином королеви Єлизавети II - принцом Чарльзом. Кеті тоді одягла синю сукню з глибоким декольте і сіткою на ньому від британської дизайнерки Stella McCartney чим, здається, трохи збентежила спадкоємця британської корони.

Кеті Перрі і принц Чарльз / Associated Press

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