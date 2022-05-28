З голубами миру: Оксана Караванська продає футболки на підтримку ЗСУ

З голубами миру: Оксана Караванська продає футболки на підтримку ЗСУ

Отримані кошти від продажу патріотичних футболок дизайнерка відправить українським військовим.

Оксана Караванська зізналася у дописі у Facebook, що створені для червоної доріжки Каннського кінофестивалю патріотичні речі – блакитно-жовта сукня і синьо-жовтий метелик для кота Степана – надихнули її на благодійний проєкт на підтримку України.

Марія Гражина Чаплін у сукні від Оксани Караванської / Фото: Getty Images

Вона відшиває футболки із зображенням голубів: Голуб Надії, Голуб Спротиву і Голуб Україна. Ксенія Уманська їх вручну розписує.

Футболки вже придбали світові інфлюенсери під час World Influencers and Bloggers Awards у Каннах.

"Кожна придбана футболка - це красива якісна річ, що залишиться на згадку про Support Ukraine і принесе кошти для ЗСУ та тих, хто працює і зберігає робочі місця в час війни", - написала дизайнерка.

Караванська зазначила, що придбати футболки можна, написавши їй у директ або ж в Instagram.

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